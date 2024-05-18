مدبولى: الدولة أنشأت وحدة دائمة لريادة الأعمال لتتعامل معها الشركات الناشئة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 06:32 مساءً -

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير، وخلال تواجده عبر رئيس الوزراء، عن فخره لما تحقق فى ريادة الأعمال، ودعم الدولة للبنية التحتية التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة.

وقال مدبولى إن الدولة أخذت على عاتقها دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال ودعم الاستثمارات الموجه للأعمال الناشئة، موضحاً أن الدولة أنشأت وحدة دائمة لريادة الأعمال ليكون هناك جهة واحدة تتعامل معها الشركات الناشئة.

وانطلقت مساء أول أمس، قمة رايز أب RiseUp في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.