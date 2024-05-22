أخبار مصرية

السفيرة الأمريكية بالقاهرة: مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه بالمنطقة من غزة للسودان لليبيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 09:32 مساءً - قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة ، هيرو مصطفى إن احتفال السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال الـ248 هذا العام يمثل احتفالا بالصداقة والشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

وأضافت أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لا يمكن دون الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم مصر. وقالت إن مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة حيث تلعب دورا مهما من غزة للسودان لليبيا.

وأكدت أن الشراكة بين البلدين تمتد أعمق من الشراكة السياسية حيث تستمثر الولايات المتحدة  في الناس مؤكدة تعاون الأمريكيين والمصريين  كل يوم في كافة المجالات.

ورحبت بالوزراء المصريين الذين حضروا حفل الاستقبال.

السفيرة الأمريكية

السفيرة الأمريكية

جانب من الحدث

جانب من الحدث

كلمة السفيرة الأمريكية

كلمة السفيرة الأمريكية

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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