مناشدة عاجلة من الأرصاد للمصطافين بشأن طقس اليوم بمرسى مطروح

جدة - نرمين السيد - الأرصاد الجوية - صورة تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.





وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة، كما يوجد اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح. وأكدت أنه تصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من( 1.5-2)، مناشدة المصطافين مراعاة ذلك.

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