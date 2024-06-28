- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - مبادرة حياة كريمة
ونجحت المبادرة في خدمة 4 ملايين مواطن منذ انطلاقها، وفي آخر 3 أشهر، عملت المؤسسة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وشمل الدعم المقدم من حياة كريمة، الجوانب الغذائية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والصحي.
وللعام الثاني على التوالي نظمت حياة كريمة مبادرة صكوك الأضاحي والتي استفاد منها 2 مليون مواطن، إضافة لـ مبادرة سبيل لإعداد الوجبات الساخنة، إلى جانب مبادرات ترشيد الطاقة ودعم البيئة.
كما أطلقت حملة "تقدر" في 10 أيام، لطلاب الثانوية العامة، وتستهدف الحد من الدروس الخصوصة، وكذلك "نحن ندعم" و"كن صديقا"، وعلى الجانب الاقتصادي دشنت حملات "سكر البيوت" لتشييد المنازل ودعم الحالات الإنسانية.
وفي إطار الرعاية الصحية وصلت خدمات حياة كريمة إلى 56 ألف مواطن في آخر 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى تقديم 26 ألف خدمة بيطرية.
وانطلاقا من دورها المحوري، استطاعت مؤسسة حياة كريمة أن تتصدر مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأشقاء في قطاع غزة عبر تقديم الوجبات الغذائية، وغير ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منذ 2019.. «حياة كريمة» تخدم الملايين في كل شبر من أرض مصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.