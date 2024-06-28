نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس الجمعة 28 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس الجمعة 27 يونيو 2024، كشفت الأرصاد أنه يسود الجمعة، طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل رطب على السواحل الشمالية موضحة وجود اضطراب على الملاحة البحرية بشواطئ البحر المتوسط الغربية وسرعة الرياح (40:50 كم /س) وارتفاع الأمواج (2.5:1.5م).

ووفقًا لـ التقارير الجوية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في مناطق مصر كما يلي:

الطقس غدًا الجمعة 28-6-2024

استمرار الطقس الحار في القاهرة، الخميس، 27 يونيو 2024.



القاهرة الكبرى



درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 26

الوجه البحري ومدن القناة

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 24

نصائح للوقاية من موجة الطقس الحارة



بالنظر إلى درجة الحرارة يفضل ارتداء ملابس باللون الأبيض وذلك لقدرته على عكس الحرارة حيث يعكس اللون الأبيض أشعة الشمس بشكل فعّال مما يقلل من امتصاص الحرارة، حيث يُعتبر اللون الأبيض مثاليًا لتبديد الحرارة الزائدة، حيث يساعد في تهوية الجسم بشكل أفضل ويساعد على التخلص من الحرارة المتراكمة.

ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟



هذا هو دعاء الجو الحر المُستحب في الإسلام:

لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ مَا فِيهِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ، وَشَرِّ مَا فِيهِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَمِنْ هَمِّ الْقَلْبِ، وَغَمِّ الصَّدْرِ.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وما فيه وما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وما فيه وما بعده.

اللهم إني أعوذ بك من الحر والبرد، ومن هم القلب وغم الصدر.

هذا الدعاء يُطلب من الله تعالى الحماية والخير في هذا اليوم الحار، والاستعاذة من أية أضرار أو مشاكل قد تنشأ عن هذا الطقس الحار. وهو من الأدعية المستحبة في الإسلام.