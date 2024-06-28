رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وقد شملت البرقية تهنئة نيابة عن نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.

وفي بيانه، أكد الدكتور أيمن عثمان على أهمية هذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لتعبّر عن إرادة الشعب المصري العظيم بمختلف طوائفه عندما انتفض الشعب المصري في هذه الثورة، كان يهدف إلى الحفاظ على أمن الوطن، ووحدته، واستقراره، حتى يتمكن المصريون من العيش بعزة وكرامة.

ووجه الدكتور عثمان التهنئة الخالصة إلى رجال القوات المسلحة، الذين وصفهم بمصنع الرجال على مر العصور، وكذلك إلى رجال الشرطة البواسل والشعب المصري الأصيل بكافة طوائفه.

وأشاد بجهودهم وتضحياتهم المستمرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا على دورهم المحوري في تحقيق ذلك.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن الدولة المصرية شهدت منذ ثورة 30 يونيو العديد من الإنجازات الملموسة على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الإرادة الصلبة والعزيمة القوية التي يمتلكها الشعب المصري وقيادته.

كما أثنى الدكتور أيمن عثمان على مشروعات التنمية التي تم تنفيذها في مختلف المجالات، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تحقيق التقدم والازدهار للوطن. ودعا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق القيادة السياسية في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

واختتم رئيس جامعة أسوان بيانه بالتأكيد على أهمية التكاتف والتعاون بين جميع أبناء الوطن، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تعود بالنفع على جميع أفراد الشعب المصري، كما شدد على ضرورة استمرار دعم القيادة السياسية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول بمصر إلى مكانة مرموقة على الساحة الدولية.