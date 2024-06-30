باماج الألمانية تعرض إدارة وتشغيل عدد من محطات مياه الشرب في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 11:12 صباحاً - بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع شركة باماج الألمانية توطين صناعة مكونات معالحة المياه في مصر، فيما قدمت الأخيرة عرضا لإدارة وتشغيل عدد من محطات مياه الشرب في مصر.

وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على توطين صناعة مكونات المشروعات القومية محليًا، ومن بينها مكونات مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يجعل هناك فرصة “هائلة” لشركة باماج للانخراط بقوة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، استعرض منصور إسكندر، الرئيس التنفيذي لشركة باماج الألمانية، عددًا من المشروعات التي تعمل عليها الشركة في مصر في عدد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنها تنفذ الأعمال الكهروميكانيكية بهذه المحطات، ومنها: محطة العاشر من رمضان.

وعرض منصور إمكانية توطين الشركة صناعة مكونات محطات معالجة المياه في مصر؛ بما يسهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما تقدم بعرض لإدارة وتشغيل عدد من محطات مياه الشرب بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP).

وتعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لديها رغبة حقيقية في القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، مجددًا تأكيده أن توطين صناعة مكونات محطات المعالجة هو أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.