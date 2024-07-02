مال وأعمال

التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2.5% خلال يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2.5% خلال يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 12:14 صباحاً - وكالات – عاد معدل التضخم في ألمانيا إلى مسار الانخفاض وتراجع بأكثر من المتوقع في يونيو.

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وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، الاثنين، انخفاض التضخم إلى 2.5% في يونيو.

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وتوقع محللون في استطلاع لوكالة أن يبلغ التضخم 2.6% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه إلى 2.8% على أساس سنوي في مايو، وفقا لبيانات أُعدت للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.

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وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب إلى 2.9% من 3% في مايو.

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ويولي الاقتصاديون اهتماما بتقرير التضخم في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو والذي يصدر قبل بيانات أسعار المستهلكين في التكتل، والمتوقع نشرها غدا الثلاثاء.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.5% في يونيو مقارنة بنحو 2.6% في الشهر السابق.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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