عاجل.. الفريق زكي مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع..…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:14 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قرارا بتعيين الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، بجانب تعيين أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

المستشار عمر مروان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية واللواء محسن محمود عبد النبي مستشاراً للإعلام

كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية، وتعيين محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.

وأصدر الرئيس قرارا أيضا بتعيين هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.