نعرض لكم الان تفاصيل خبر تغييرات واسعة في صفوف المحافظين تشمل القاهرة والجيزة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية. وتضمنت قائمة المحافظين الجدد: محافظ القاهرة إبراهيم صابر نائب المحافظ السابق، خلفا للواء خالد عبد العال، ومحافظ الجيزة عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر السابق، خلفا للواء أحمد راشد، ومحافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية الأسبق، ومحافظ الأقصر عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، خلفا لمصطفى الهم. وشملت قائمة المحافظين كلا من: الدكتور محمد سالمان موسى الزملوط – محافظًا للوادي الجديد الدكتور أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري – محافظًا للفيوم – خالد شعيب محمود حسين- محافظًا لمطروح – عمرو محمد حنفي محمود- محافظًا للبحر الأحمر – إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو لمون- محافظًا للمنوفية – الدكتور محمد هانئ جمال الدين غنيم- محافظًا لبني سويف – أحمد خالد حسن سعيد- محافظًا للإسكندرية – خالد مجاور محمد مجاور- محافظًا لشمال سيناء – الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل رواش – محافظًا للقاهرة – أشرف محمد إبراهيم الجندي – محافظًا للغربية – طارق مرزوق محمد عبد المغنى- محافظًا للدقهلية – الدكتور عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج – محافظًا لسوهاج – المهندس عبد المطلب ممدوح محمد عمارة – محافظًا للأقصر – الدكتور هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف – محافظًا لأسيوط – أكرم محمد جلال محمد – محافظًا للإسماعيلية – الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد – محافظًا لكفر الشيخ – الدكتور خالد مبارك حسين بكري – محافظًا لجنوب سيناء – الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل – محافظًا لأسوان – المهندس حازم محمد حسن الأشموني – محافظًا للشرقية – الدكتور خالد محمود عبد الحليم عبد العال – محافظًا لقنا – محب حبشي خليل حبشي – محافظًا لبورسعيد – طارق حامد محمد الشاذلي – محافظًا للسويس – المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار- محافظًا للجيزة – عماد أحمد محمود كدواني – محافظًا للمنيا – المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية – محافظًا للقليوبية – الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي – محافظًا لدمياط – الدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم عازر- محافظًا للبحيرة. كما أدى اليمين الدستورية عدد كبير من نواب المحافظين، وهم: – إبراهيم عبد الهادي ياسين – نائبًا لمحافظ القاهرة – الدكتور عبد الله رمضان توفيق مصطفى – نائبًا لمحافظ السويس – المهندس أحمد عصام الدين أحمد موسى – نائبًا لمحافظ الإسماعيلية – الدكتورة إيمان عمر ريان عبد العزيز – نائبًا لمحافظ القليوبية – حنان مجدي نور الدين محمد – نائبًا لمحافظ الوادي الجديد – الدكتور محمد محمود إبراهيم أبو زيد – نائبًا لمحافظ المنيا – الدكتور حسام الدين فوزي أبو سيف – نائبًا لمحافظ القاهرة – الدكتور حازم عمر أحمد عمر- نائبًا لمحافظ قنا – الدكتور عمرو عثمان محمد نعمان – نائبًا لمحافظ بورسعيد – الدكتور عمرو مجدي مصطفى البشبيشي – نائبًا لمحافظ كفر الشيخ – بلال محمد السعيد عبد الحفيظ حبش – نائبًا لمحافظ بني سويف – إبراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابي – نائبًا لمحافظ الجيزة – هند محمد أحمد عبد الحليم – نائبًا لمحافظ الجيزة – محمد إبراهيم لطفي موسي – نائبًا لمحافظ المنوفية – أشرف محمد سيد منصور – نائبًا لمحافظ القاهرة – المهندسة منى محمد رضا البطراوي – نائبًا لمحافظ القاهرة – الدكتور أحمد محمود عبد المعطى حسين – نائبًا لمحافظ الشرقية – المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد – نائبًا لمحافظ الشرقية – الدكتورة إيناس سمير محمد حافظ – نائبًا لمحافظ جنوب سيناء – المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم زينه – نائبًا لمحافظ الإسكندرية – الدكتور حازم محمد جودة الديب – نائبًا لمحافظ البحيرة – الدكتور محمد سامي صادق التوني – نائبًا لمحافظ الفيوم – الدكتور مينا عماد ثابت حنا – نائبًا لمحافظ أسيوط – الدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم – نائبًا لمحافظ سوهاج – الدكتور هشام أحمد أبو زيد عبد اللاه – نائبًا لمحافظ الأقصر – الدكتور أحمد أنور عطية العدل – نائبًا لمحافظ الدقهلية – المهندسة شيماء محمد الصديق محمد – نائبًا لمحافظ دمياط – الدكتور محمود محمد عبد الغنى عيسى – نائبًا لمحافظ الغربية – المهندس عاصم عبد الغفار حامد سعدون – نائبًا لمحافظ شمال سيناء – إسلام السيد رجب عبد الحميد – نائبًا لمحافظ مطروح – المهندس عمرو حلمي حسان لاشين – نائبًا لمحافظ أسوان – ماجدة حنا بباوي حنا – نائبًا لمحافظ البحر الأحمر

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