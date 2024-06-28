بينها القاهرة والأزهر.. إدراج 27 جامعة مصرية في تصنيف US.News الأمريكي

أعلن تصنيف US.NEWS الأمريكي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، التي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المدرجة بالتصنيف، بزيادة 8 جامعات مقارنة بالعام الماضى 2023، الذي شهد إدراج 19 جامعة مصرية بالتصنيف.





وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما تحققه المؤسسات التعليمية من تقدم متواصل في نتائج التصنيفات الدولية، الذي يعكس حجم التطوير الكبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي.

وأشار إلى أن العمل لتحسين ترتيب الجامعات في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي من أهم مبادئها التركيز على المرجعية الدولية وتحقيق معايير التنافسية العالمية للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية.

وثمن الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وبنك المعرفة المصري من التدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، التي يعد هذا التقدم انعكاسا لها.

وأظهرت نتائج التصنيف تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المدرجة، وجاءت في الترتيب 271 عالميا، تلتها جامعة الأزهر في الترتيب 327 عالميا، ثم جامعة المنصورة 335 عالميا، ثم جاءت جامعة الزقازيق في الترتيب 362 على المستوى العالمي، تلتها جامعة الإسكندرية في الترتيب 397 عالميا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 401 عالميا، ثم جامعة كفر الشيخ في الترتيب 460 عالميا، تليها جامعة أسيوط في الترتيب 489 عالميا، وجاءت جامعة بنها في الترتيب 573 عالميا، تلتها جامعة طنطا في الترتيب 596 عالميا.

كما جاءت على الترتيب في المراكز التالية كل من؛ جامعة المنيا في الترتيب 628 عالميا، وجامعة قناة السويس في الترتيب 659 عالميا، وجامعة المنوفية في الترتيب 678 عالميا، وجامعة الفيوم في الترتيب 730 عالميا، وجامعة بني سويف في الترتيب 872 عالميا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 909 عالميا، والجامعة البريطانية بالقاهرة في الترتيب 1034 عالميا، وجامعة سوهاج في الترتيب 1039 عالميا، وجامعة جنوب الوادي في الترتيب 1049 عالميا، وجامعة حلوان فى الترتيب 1106 عالميا، وذلك على المستوى العالمي.

كما شهد التصنيف تواجد جامعة بورسعيد، وجامعة أسوان، وجامعة دمياط، وجامعة المستقبل، وجامعة السويس، وجامعة دمنهور، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في المراكز التالية.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميا كمرجع للبحث العلمي، فضلا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليا، وذلك تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ورؤية الوزارة في التعليم العالي والبحث العلمي والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.

وأوضحت أن تصنيف US.News ضم مؤسسات من 104 دولة، وتضمن 2271 مؤسسة، وأدرج التصنيف في هذا العام ضمن معاييره للاختيار، أفضل 250 جامعة في نتائج قاعدة بيانات كلاريفيت، وكذا المؤسسات التى استطاعت تحقيق الحد الأدنى وهو 1250 ورقة بحثية منشورة على الأقل خلال الأعوام 2018-2022.

وبدوره أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات التصنيفات العالمية، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

وأشار إلى أن الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف US.News لهذا العام حققت تقدما ملحوظا في مراكزها بالتصنيف، يصل إلى 100 مركز مقارنة بنتائجها في عام 2023، كما تصدرت قائمة أفضل الجامعات على مستوى القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن تصنيف US.News من أهم التصنيفات العالمية التى تهتم بشكل أساسي بالبحث العلمي المنشور عالميا حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز في الأساس على تقييم البحث الأكاديمى للجامعات، وسمعتها العالمية والإقليمية، ولا يقتصر على البرامج الدراسية.