عاجل- طقس شديد الحرارة والقاهرة تُسجل 39 درجة..حالة الطقس غدًا الجمعة ٢٨ يونيو

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أحمد جودة - القاهرة - طقس شديد الحرارة والقاهرة تُسجل 39 درجة..حالة الطقس غدًا الجمعة ٢٨ يونيو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية. وخلال ساعات الليل والصباح الباكر، يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

توقعات الرياح غدًا

و من المتوقع أن تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 إلى مترين، مع اتجاه الرياح شمالية غربية. وفي البحر الأحمر، ستكون الحالة معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 إلى 2.25 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 39 26

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 25

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 38 25

طنطا 38 22

دمياط 33 25

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 25

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 42 26

نخل 39 18

كاترين 36 17

الطور 39 26

طابا 39 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 23

مطروح 31 22

السلوم 32 24

سيوة 40 24

رأس غارب 40 30

الغردقة 42 31

سفاجا 43 31

مرسى علم 43 31

شلاتين 41 29

حلايب 40 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 40 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 41 27

سوهاج 42 26

قنا 43 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 45 27

أبوسمبل 44 28

درجات الحرارة غدًا في المدن العربية

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

مكة 44 31

المدينة 45 30

الرياض 44 29

المنامة 42 32

أبوظبى 41 32

الدوحة 42 31

الكويت 48 30

دمشق 39 21

بيروت 30 27

عمان 35 21

القدس 34 20

غزة 31 26

بغداد 44 30

مسقط 33 33

صنعاء 29 15

الخرطوم 41 29

طرابلس 36 25

تونس 36 32

الجزائر 27 21

الرباط 24 15

نواكشوط 42 26