بطرس دانيال: اكتشفت كذب وتعصب الإخوان في الثانوية من خلال مواقف شخصية 

جدة - نرمين السيد - قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إن الشباب في 25 يناير 2011 كان لهم هدف محدد بسيط، وفي 28 يناير وجدت مجموعة أخرى مختلفة تماما.





وأضاف " دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت أنزل التحرير يوميًا وأقابل مجموعة من الفنانين والمثقفين، وكنت حزينًا عندما وجدت مجموعة من التطورات التي تحدث من بعض المشاغبين". وتابع: "نحن كمسيحيين نعرف جماعة الإخوان أكثر من بعض المسلمين، عندما كنت في الثانوية كان معي شخص إخوان، فكان يقول للزملاء متسلموش على ده باليد لأنه مسيحي، واكتشفت تعصبهم وكذبهم من خلال مواقف كثيرة جدًا".

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