تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لعام 2024 - 2025 (موعد وشروط التقديم)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للمدارس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.





ومدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل سواء محليًا أو دوليًا.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس حكومية وتخضع جميعها لمجانية التعليم.

ومن المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من هذه المدارس: الالتحاق بسوق العمل مباشرة، الالتحاق بالجامعات التكنولوجية بدون معادلة، الالتحاق بالمعاهد الفنية أو الالتحاق بالجامعات المصرية بعد اجتياز المعادلة.

ويحصل خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على العديد من المميزات، منها: الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، الحصول على شهداة خبرة من الشريك الصناعي، التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، فرص تعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي والحصول على الزي المدرسي مجانًا.

وهناك نوعان من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الأولى هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تمنح شهادة مصرية بمعايير دولية، والثانية هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية التي يصل عددها حتى الآن إلى 10 مدارس وتتميز بوجود شريك أجنبي بجانب الشريك الصناعي ووزارة التربية والتعليم، كما أنها مدارس ذكية ورقمية وخضراء.

ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق القبول بمدرس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024/2025، إضافة لعناوين المدارس وشروط التقديم والمميزات المقدمة للطلاب والتخصصات بكل مدرسة، يمكن اتبارع الرابط المرفق.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم إتاحة فرصة التقدم للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي السابق، والذين التحقوا بأنظمة تعليمية أخرى ويرغبون بتغيير نوعية التعليم إلى نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كذلك سيتم إتاحة فرصة التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين وطلاب المدارس الدولية.