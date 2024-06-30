مصدر أمني إسرائيلي: الجيش سيبقى في غزة ما لم يكن هناك كيان دولي يديره

جدة - نرمين السيد - جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني، قوله إن "الجيش سيبقى في قطاع غزة مالم يكن هناك كيان دولي يديره، وقد يستمر ذلك لشهور"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قد أكد أنه يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف أن هناك محادثات مع أطراف مختلفة، ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود لإسقاط حكومة نتنياهو.

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