لجان الثانوية العامة تتسلم أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى استعدادًا للامتحان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 08:26 صباحاً - تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة قبل قليل مظاريف وصناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك استعدادًا للامتحان الذي يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا. وقد تم تأمين نقل الأسئلة من مراكز التوزيع إلى المدارس بواسطة الجهات المختصة، كما تم غلق صناديق الأسئلة بإحكام شديد على أن تُفتح قبل بدء الامتحان مباشرة. وقامت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بمتابعة عملية نقل الأسئلة، من خلال التواصل مع رؤساء اللجان والمسؤولين عن النقل لضمان وصولها إلى اللجان الامتحانية بأمان.

سيشارك بعد قليل 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، التي تشمل الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية. أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يتضمن 37 سؤالًا، منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت، و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية. المجموع الكلي للمادة هو 50 درجة، ويعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل على 25 درجة على الأقل. أكدت الوزارة أن الأسئلة تتماشى مع المواصفات الفنية، تراعي المستويات المعرفية للطلاب، وتتدرج في الصعوبة، مع تخصيص بعض الأسئلة للطلاب المتميزين.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 22 يونيو، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25 يونيو، وامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت 29 يونيو.