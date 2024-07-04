زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شرق اليابان

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، محافظة تشيبا شرقي العاصمة اليابانية اليوم الخميس، وشعر به سكان طوكيو.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وكالة الأرصاد اليابانية قولها "إن الزلزال وقع حوالي الساعة 12:12 ظهرا بتوقيت اليابان، وسجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينتي كاتسورا وإيسومي في تشيبا". ووقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لتشيبا على عمق حوالي 50 كيلومترا، لكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات المد العاتية "تسونامي".

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