إنجاز 70% من محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان

وقال المهندس ناصيف - في بيان اليوم الخميس - "إن مشروع المحطة واجه منذ بدء تنفيذه العديد من التحديات لكن فريق عمل المشروع استطاع التغلب على هذه التحديات"، مشيرا إلى أن المشروع أجرى بنجاح الاختبارات التشغيلية لربط قدرة المحطة على الشبكة القومية للكهرباء.
وفيما يتعلق بالمراجعة الدورية لهيئات التمويل الدولية، أكد ناصيف أن وفد المراجعة أبدى إعجابه بما تحقق على أرض المشروع رغم التحديات التي واجهها، وأن فريق عمل أبيدوس أوفى بالتزاماته.
من جانبه، قال مدير المشروع المهندس أحمد علي إنه تم تركيب 450 ألف لوح شمسي بقدرة نحو 280 ميجاوات، بالإضافة إلى مد 8.8 مليون متر من كابلات التيار المستمر و120 كيلومترا من كابلات الجهد المتوسط، والانتهاء من 90 % من أعمال المحطة الفرعية.
وأكد أن الفترة المقبلة هي الأهم.. موضحا أن المحطة سجلت رقما قياسيا بتركيب 22 ألف خلية شمسية خلال يوم واحد "30 يونيو الماضي"، وأضاف أن فريق عمل المشروع يستهدف تركيب خلايا شمسية بإجمالي قدرات تبلغ نحو 300 ميجاوات خلال شهر واحد.
بدوره، قال كبير مهندسي الكهرباء بشركة أبيدوس للطاقة الشمسية المهندس محمد سليمان؛ إن كل الأعمال الخاصة بتثبيت المحولات الرئيسية انتهت وبدأنا حاليا مرحلة الاختبار والتشغيل للمحولين الرئيسيين مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى وضع 56 مفتاحا كهربائيا في المبنى المخصص لها.. مؤكدا أن الأعمال الخاصة بالمحطة الفرعية ستكون أمام تحد كبير خاصة مع ضيق الوقت، وهو ما استدعى مضاعفة القوى العاملة لتصل إلى نحو 600 عامل وفني يوميا على مدار دوريتين، للتسليم في الموعد المحدد.
جدير بالذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاوات، بواقع 500 ميجاوات لمزرعة آمونت، و500 ميجاوات لمحطة أبيدوس.
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