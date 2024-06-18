أجمل فتاة أذهلت العالم بحسنها عرضت نفسها للبيع وقالت أنها لازالت بكرا ومنافسة شديدة عليها أفضت إلى رجل عربي اشتراها لن تصدق من أين هو!!

الرياض - محمد الاطلسي - عام 2011 توفي 13 طفلاً بسبب الفقر والبرد في ولاية فقيرة للغاية تدعى “سنت كاترينا”تقع جنوب البرازيل فقررت منذ ذلك الوقت معلمة التربية البدنية كاترينا مكليوريني بيع عذريتها في مزاد علني لكي تساعد الفقراء في بلدتها.

بعد أسبوع من اعلان المزاد بلغ عدد المشاركين فيه حوالي 890 رجل أعمال من جميع دول أنحاء العالم وتمكن رجل أعمال إماراتي أن يتصدر المشاركين بمبلغ 1500000$ من أجل الحصول من عذريتها.

هذا الأمر فاجأ كاترينا خاصة أنها تزامنت مع وقع الأحداث السورية والعراقية وارتفاع عدد المشردين السوريين والعراقيين من بلادهم.

ألغت الفتاة المزاد ووجهت له رسالة: “لو أنكم تفكرون ساعة واحدة في اليوم في الفقراء بدلاً من رغبتكم الجنسية لقضيتم على الفقر في بلدانكم”.

حازت كاترينا في موقفها هذا على مئات الجوائز والتكريمات وتحولت إلى نجمة عالمية في برنامج تلفزيون الواقع وتمكنت من مساعدة بلدتها.