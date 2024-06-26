داليا السواح: الصناعات التحويلية والزراعية والخدمية الأكثر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعات التحويلية والزراعية والخدمية الأكثر تضررًا من تخفيف الأحمال؛ نظرا لاعتمادها على الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

وأشارت السواح، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن استمرار قطع الكهرباء له تأثيرات سلبية اقتصادية واجتماعية على القطاعات الإنتاجية المختلفة في مصر.

وتابعت: “شهدنا تأثيرًا مباشرًا على كفاءة الإنتاج وزيادة التكاليف التشغيلية؛ نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء”.

ونبهّت بأن هذه الانقطاعات “عطلت العمليات الإنتاجية، وأتلفت المواد الخام، وتسببت في تأخير جداول التسليم”؛ ما أثر بالسلب على “سمعة الشركات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية”، وفق قولها.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بشكل كبير لمحدودية مواردها المالية والتقنية

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بشكل كبير من تداعيات تخفيف الأحمال؛ نظرا لمحدودية مواردها المالية والتقنية للتعامل مع هذا الأمر، وهو ما يتسبب في خسائر جمة على مستوى الاقتصاد الكلي لحساسية هذه المشروعات في توفير فرص العمل.

وقدمت السواح عدة مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة، منها: تحسين البنية التحتية للطاقة بالاستثمار في تطويرها، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية والرياح، لتوفير مصادر مستدامة، وضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تركيب أنظمة طاقة شمسية، بجانب اعتماد أنظمة ذكية لإدارة الأحمال الكهربائية لتقليل التأثير على القطاعات الحيوية والإنتاجية.

كما أوصت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، باستخدام الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية في تقليل الفاقد الكهربائي.

وشددت على ضرورة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية، مضيفة: “نحن بحاجة إلى تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة تمكن الشركات من المساهمة بشكل فعّال في التنمية المستدامة”.