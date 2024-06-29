التضخم السنوي في أمريكا يتباطأ إلى 2.6% خلال مايو

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 11:08 صباحاً - وكالات _ تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر مايو الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.6 بالمئة، في مايو الماضي، بما يتوافق مع التوقعات.

وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 2.8 في أبريل الماضي.

كما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مايو إلى 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا.

وعدلت بيانات وزارة التجارة الأمريكية النسبة المسجلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في أبريل بالرفع إلى 0.3 بالمئة.

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ يوليو.

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.