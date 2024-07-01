"30 يونيو ثورة بناء وطن" في احتفالات قصور الثقافة بالأقصر

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من اللقاءات التثقيفية، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ضمن احتفالات وزارة الثقافة.

ثورة شعب

وشهد قصر ثقافة الطارف احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "ثورة شعب" أوضح خلالها العادلي حسان وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة، أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعوب حين تنتفض، لايمكن أن يقف أمامها أحد، وأن الثورة كانت لاستعادة الهوية الوطنية.



أمسية شعرية

أعقبها أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى خلالها قصيدتي "ما تيسر من أبجدية العشق، ثلاث أوراق متصلة"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية للفنان حسن رفاعي.

ثورة الهوية

وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "ثورة الهوية" شارك بها حمادة فؤاد -باحث ثقافي، موضحا أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فاصلة في حياة الشعب المصري، الذي رفض سطوة أي جماعة أو تيار لاختطاف هوية الدولة المصرية، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين باستخدام ألوان الفوماستر للفنانة بسنت سيد.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، احتفالية بمكتبة النمسا الثقافية تضمنت محاضرة شارك بها أبو المكارم عبد الجليل مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، أشار خلالها إلى أهم ملامح ومميزات الإصلاح والبناء في مصر بعد ثورة 30 يونيو، والتطور الذي حدث في مصر في المجالين الداخلي والخارجي، والإصلاح وبناء منظومة العلاقات الدولية، مؤكدا أن الثورة أعادت الاستقرار للبلاد، واختتم الحفل بإلقاء قصيدة بعنوان من ديوان "على حافة النهر" للشاعر ناصر الدسوقي.

وفي السياق نفسه نظم فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي احتفالية بقصر ثقافة حسن فتحي، تضمنت محاضرة بعنوان "30 يونيه ثورة بناء وطن" تلاها أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين.

