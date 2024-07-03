الجمعة.. محمد فؤاد يُحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم الجمعة المقبل في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري واسع، سيقدم خلاله مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

ترويج محمد فؤاد للحفل

شارك محمد فؤاد متابعيه على حسابه في إنستجرام إعلانًا عن الحفل، حيث كتب: "هنكون معاكم يوم الجمعة 5 يوليو في حفلة الساحل الشمالي وهنولعها ونرقص ونغني لـ الصبح".

حفلة محمد فؤاد في لبنان

و يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي آخر في لبنان يوم 25 يوليو المقبل، تحت عنوان "ديسكو 90". ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة من أغانيه الشهيرة.

نجوم آخرون يشاركون في الحفل

سيشارك في الحفل أيضًا عدد من النجوم البارزين مثل حميد الشاعري، هشام عباس، إيهاب توفيق، وحسام حسني، مما يعد بتجربة موسيقية ممتعة للجمهور.

احتفال بزفاف نجله

احتفل محمد فؤاد في أبريل الماضي بزفاف نجله عبد الرحمن، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم عمرو دياب، محمد حماقي، حمادة هلال، إيهاب توفيق، مي فاروق، ومحمد العمروسي.

آخر حفلاته الغنائية

أقيم آخر حفل لمحمد فؤاد في موسم الصيف الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدّم مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، و"سلام".

أحدث كليباته

آخر فيديو كليب لمحمد فؤاد كان بعنوان "سلام"، من إخراج كريم مسلم، وكلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع توما. الكليب تضمن مشاهد من حفلاته خلال السنوات الأخيرة.

مشاريع سينمائية جديدة

وأعلن محمد فؤاد عن تعاون سينمائي مع المستشار تركي آل الشيخ في عمل جديد، حيث سيتم إنتاج فيلم ضخم بعنوان "قلبي في نيويورك" بالشراكة مع شركة "بنش مارك".

وعلق فؤاد: "معالي المستشار أبدى نيته إنه يعمل أحسن فيلم لمحمد فؤاد وأكبر فيلم سينمائي".

تأثير إسماعيلية رايح جاي

تحدث محمد فؤاد عن تجربته الناجحة في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، مشيرًا إلى أن الفيلم ساهم في فتح الباب أمام جيل الشباب وخلق طفرة في السينما المصرية. وأضاف: "إن شاء الله ستكون نقلة سينمائية كبيرة على إيد بنش مارك، ومفاجأة كبيرة، الفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وهتتفرجوا على فيلم عبقري".