بدر عبدالعاطي يهنئ ديفيد لامي على تعيينه وزيرا لخارجية بريطانيا

جدة - نرمين السيد - السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية

هنأ الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، على صفحة الوزارة على موقع إكس، ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني الجديد.





وكتبت صفحة وزارة الخارجية المصرية، على موقع إكس: يهنئ الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، ديفيد لامي لتعيينه وزيرا لخارجية المملكة المتحدة. وأضاف أن وزير الخارجية المصري عبد العاطي يتطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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