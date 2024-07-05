يوسف الشريف يعبر عن سعادته بمشاركته في لجنة تحكيم جوائز "الإيمي" الدولية

القاهرة - محمد ابراهيم - يوسف الشريف عضو لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي

أعلن الفنان يوسف الشريف عن مشاركته كـ عضو في لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي الدولية لعام 2024، وقد جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل التغريدات "إكس"

ويتسعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان يوسف الشريف



منشور يوسف الشريف عبر إكس

وكتب الفنان يوسف الشريف من خلال حسابه الرسمي على موقع إكس أعلن من خلاله عن مشاركته كـ عضو لجنة تحكيم، كما عبر عن سعادته البالغة بذلك حيث قال:

"يسعدني أن أعلن أنني شاركت كعضو في لجنة تحكيم مسابقة جوائز إيمي الدولية لهذا العام

إنه لشرف كبير أن نساهم في اختيار أفضل البرامج التلفزيونية من جميع أنحاء العالم".

منشور يوسف الشريف عبر منصة إكس

تفاصيل نصف نهائي جوائز إيمي الدولية 2024

وفي سياق آخر إحتوت مرحلة نصف نهائي جوائز إيمي مجموعة مميزة ومتنوعة من البرامج التلفزيونية تشمل البرامج الترفيهية والدرامية وهكذا، بالإضافة إلى أن لجنة التحكيم الخاصة بها تضمنت نخبة كبيرة من نجوم الفن المصري على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف ذكي، يوسف الشريف، روچينا، درة، إياد نصار، هدى الأتربي، وآخرين.



آخر أعمال الفنان يوسف الشريف

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان "يوسف الشريف" هو مسلسل بعنوان "كوڤيد 25" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2021، وهو من بطولة نخبة من نجوم الفن وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر رمضان لعام 2021، حيث أنه سلط الضوء على انتشار ڤيروس معين يعمل على التلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية ويكشف عن ذلك الڤيروس الخطير الدكتور ياسين والذي قام بتجسيد دوره الفنان يوسف الشريف، ومن ثُمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق الدرامي.



أبطال وصناع مسلسل كوڤيد-25

شارك في مسلسل كوڤيد 25 كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان يوسف الشريف، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيناس كامل، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، راندا البحيري، أميرة العايدي، محمد مرزبان، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف إنچي علاء وإنتاج تامر مرسي، والإخراج لـ أحمد نادر جلال.