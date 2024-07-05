غدًا.. ختام عروض مسرحية "ملك والشاطر" بالرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجوم مسرحية «ملك والشاطر» لختام العروض، غدًا السبت، بعد 10 ليال شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا جماهيريًا من مختلف الفئات والأعمار، تحت شعار "كامل العدد"، والتي تُعرض حاليًا بداخل المملكة العربية السعودية في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي.

واعتمدت المسرحية على الكوميديا والإبهار البصري على المسرح، بالإضافة لوجود استعراضات وأغاني موظفة في إطار العروض.

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

تدور أحداث مسرحية “ملك والشاطر” قصة الشاطر حسن، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات طويلة.