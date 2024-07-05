جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هناك اتفاقًا على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف مكتب نتنياهو، أنه لا تزال هناك فجوات بين أطراف التفاوض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتب نتنياهو: هناك اتفاق على مواصلة مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.