إعلام الاحتلال: بن غفير يطالب بالاطلاع على تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين

جدة - نرمين السيد - إيتمار بن غفير

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزير الأمن القومي للاحتلال، إيتمار بن غفير، طالب بالاطلاع على تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين المطروحة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وزير الأمن إيتمار بن غفير رفض إغلاق السجن المؤقت سديه تيمان المخصص لمعتقلي غزة.

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