صحة غزة: 37900 شهيداً و87060 مصابا منذ السابع من أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 02:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 268 يوما.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 37900 شهيداً و87060 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 23 شهيداً و91 مصابا.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل.