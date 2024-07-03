نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساني يغازل برشلونة بواسطة يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن ليروي ساني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ قام بمغازلة نادي برشلونة الإسباني عن طريق يامال.

وقد أبدى ليروي ساني، اعجابه الشديد بما يقدمه لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الأخيرة.

تعليق ساني على تألق يامال

وقال ساني خلال حديثه: "يامال نجم حقًا، قدرته على لعب كرة القدم بهذا الشكل في سن الـ16 عاما شيء مذهل جدًا ومثير للإعجاب".

وارتبط نادي برشلونة التعاقد مع ساني، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، في ظل اقتناع هانز فليك مدرب الفريق بخدماته.

يذكر أن ساني يرتبط بعقد مع نادي بايرن ميونخ الألماني يصل حتى صيف 2025 القادم، ويضعه العملاق البافاري على رأس إهتماماته.

