نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. انطلاق تصوير مسلسل "وتر حساس" لـ إنجي المقدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة إنجي المقدم لبدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "وتر حساس"، ومن المقرر أن تبدء تصويرها يوم الجمعة المقبلة، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل شخصية إنجي المقدم

حيث تقدم إنجى خلال أحداث العمل شخصية محامية ومتزوجة من الفنان محمد علاء الذى يعمل مهندس ديكور.

أبطال مسلسل وتر حساس



ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس كل من الفنانة إنجي المقدم، صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، تميم عبده، عايدة فهمي، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.



وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.

آخر أعمال إنجي المقدم السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة إنجي المقدم فيلم كاملة،والذي تم عرضه على إحدى المنصات في فبراير الماضي، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات داخل وخارج مصر.

وشارك في بطولة فيلم كاملة عدد من النجوم أبرزهم إنجي المقدم، سلوي عثمان، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام.