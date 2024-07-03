نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات رحيل فاتي عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن مصير أنسو فاتي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما اقترب بمغادرة الفريق.

ومع وصول الألماني هانز فليك، إلى البارسا ليتولى قيادة الفريق في الموسم الجديد، بدأت الأحاديث حول مصير فاتي تزداد، خاصة وأن مدرب بايرن ميونخ السابق لا يريد الاحتفاظ بأي لاعب لا يقدم أي فائدة للفريق.

وفي ظل استغناءات البارسا، تم وضع اسم فاتي على قائمة الراحلين عن الفريق الفترة القادمة، من أجل الاستفادة من خروجه بضم نجوم جديدة تتناسب مع تفكير فليك.

تطورات رحيل فاتي عن برشلونة

ولكن ذكرت التقارير الصحفية الإسبانية، أن إدارة البلوجرانا قررت منح أنسو فاتي مهاجم الفريق فرصة جديدة لإثبات ذاته في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وستكون هذه الفرصة هي الفرصة الوحيدة لفاتي من أجل إقناع فليك وتغيير قرار رحيله إلى طلبه البقاء معه لإشراكه في تشكيلته الموسم الجديد.

