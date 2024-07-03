نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات عقد بيولي الجديد مع اتحاد جدة وغضب من الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن عقد ستيفانو بيولي، مدرب نادي اي سي ميلان الإيطالي السابق، مع نادي اتحاد جدة السعودي الحالي استعدادًا لتوليه قيادة الفريق الموسم الجديد.

وأعلن نادي الاتحاد عن رحيل مدرب الفريق جاياردو، بشكل رسمي من خلال فسخ عقده معه بعدما كان يمتد حتى صيف 2025، ليأتي مدرب جديد خلفًا عنه والذي سيكون بيولي.

وأكدت التقارير الصحفية، أن العميد لا يضع أي مدرب في حساباته سوى ستيفانو بيولي الذي رحل عن إدارة نادي اي سي ميلان الإيطالي هذا الصيف بعدما قاده منذ 2019.

تسريبات تعاقد الاتحاد مع بيولي

ووفقًا لماذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن بيولي سيصل إلى نادي الاتحاد من أجل قيادة تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وذلك بعقد يصل حتى ثلاث مواسم.

ولم يحظى بيولي بترحيب كبير من قبل الجمهور الذي علم أنه سيكون مدرب الفريق الجديد، حيث يرون أنه لا يناسب شخصية العميد وثلاث سنوات شيء مبالغ فيه.

ورغم تألق بيولي إلا أنه لم يحقق سوى لقب واحد فقط خلال مسيرته الكروية وهو لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 مع ميلان.

