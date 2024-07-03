الرياضة

تفاصيل تعاقد الاتحاد مع بيولي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع  الإيطالي ستيفانو بيولي كمدرب جديد للفريق خلال الموسم الجديد.

وارتبط نادي الاتحاد بالتعاقد مع بيولي خاصة بعدما أعلن النادي رسميًا رحيل جاياردو مدرب الفريق عن صفوفه بفسخ عقده الذي كان يمتد معه حتى صيف 2025.

حقيقة تعاقد الاتحاد مع بيولي

ووفقًا لما قاله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نادي اتحاد جدة السعودي أنهى اتفاقه مع ستيفانو بيولي، ليتولى قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد رومانو في حديثه على أن الاتحاد اتفق مع بيولي على أن يكون مدربًا للعميد لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد رحيل جاياردو عن صفوفه.

ورحل بيولي هذا الصيف عن تدريب فريق إيه سي ميلان بعد مسيرة امتدت منذ عام 2019 وحقق نجاحات مختلفة خلالها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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