نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد الاتحاد مع بيولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع الإيطالي ستيفانو بيولي كمدرب جديد للفريق خلال الموسم الجديد.

وارتبط نادي الاتحاد بالتعاقد مع بيولي خاصة بعدما أعلن النادي رسميًا رحيل جاياردو مدرب الفريق عن صفوفه بفسخ عقده الذي كان يمتد معه حتى صيف 2025.

حقيقة تعاقد الاتحاد مع بيولي

ووفقًا لما قاله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نادي اتحاد جدة السعودي أنهى اتفاقه مع ستيفانو بيولي، ليتولى قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد رومانو في حديثه على أن الاتحاد اتفق مع بيولي على أن يكون مدربًا للعميد لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد رحيل جاياردو عن صفوفه.

ورحل بيولي هذا الصيف عن تدريب فريق إيه سي ميلان بعد مسيرة امتدت منذ عام 2019 وحقق نجاحات مختلفة خلالها.