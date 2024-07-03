نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير يكشف معدل ضربات قلب رونالدو قبل تسديده ركلة الترجيح الأولى للبرتغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بيانات جديدة أن معدل ضربات قلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا في دور ال16 بكأس أمم أوروبا 2024، كان في أدنى مستوياته قبل أن يسدد ركلة الترجيح الأولى.

وحجز منتخب البرتغال بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعد فوزه على سلوفينيا بركلات الترجيح (3-0)، بفضل تألق حارسه ديوجو كوستا.

لكن فريق مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز حصل على فرصة التقدم في الوقت الأصلي من المباراة عندما حصل على ركلة جزاء، وتقدم رونالدو لتنفيذ الركلة سعيا لتسجيل هدفه الأول في البطولة، لكن حارس مرمى منتخب سلوفينيا يان أوبلاك تصدى لها.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 39 عاما على فرصة لإستعادة توازنه عندما تقدم لتنفيذ الركلة الترجيحية الأولى للبرتغال في ركلات الترجيح.

ومع ذلك لم يتأثر بالضغط حيث بلغ معدل ضربات قلبه نحو 100 نبضة في الدقيقة، وهو أدنى معدل له طوال الليل، وفقا للبيانات التي قدمتها موقع "هوووب".

وسجل مهاجم النصر السعودي هذه المرة، من تسديدة أرضية على يسار المرمى، رغم أن أوبلاك إتجه إلى اليمين.

وبعد ذلك تقدم برونو فيرنانديز لتنفيذ ركلة الجزاء الثانية وسجل أيضا، مما تسبب في إنخفاض معدل ضربات قلب رونالدو إلى نحو 125 نبضة في الدقيقة.

وتمكن ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال من التصدي لركلة الجزاء الثالثة لمنتخب سلوفينيا، وكان رونالدو أكثر ثقة في فوز البرتغال، ثم قفز معدل ضربات قلبه فجأة إلى أكثر من 170 نبضة في الدقيقة عندما كان برناردو سيلفا على وشك تنفيذ ركلة الجزاء التي حسمت في النهاية الفوز لكتيبة مارتينيز.

وكان رونالدو كما يفعل عادة خلال المباريات، حيث أنه يرتدي حزام تحت معصمه "هووب 4.0".

في هذه الأثناء، تم الكشف أيضا عن بيانات فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا وليفربول قبل فوز منتخب بلاده على رومانيا (3-0).

ونام المدافع الهولندي لمدة 7 ساعات و46 دقيقة في الليلة السابقة ثم نام لمدة تزيد قليلا عن 90 دقيقة في وقت متأخر من الصباح للحصول على مزيد من التعافي قبل المباراة.

وسجل فان دايك بعد ذلك درجة إجهاد بلغت 20.1، وهي طريقة لقياس كمية الضغط البدني والعقلي الذي تفرضه على الجسد خلال 90 دقيقة.