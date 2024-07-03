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عاجل - عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اللواء أركان حرب محمد نجيب

 

القائد العام للقوات المسلحة

من 1952/07/24 إلى 1952/09/06

عبداللطيف البغدادى

 

وزير الحربية

من 1953/07/08 إلى 1954/04/07

اللواء محمد عبدالحكيم عامر

 

القائد العام للقوات المسلحة

من 1954/04/07 إلى 1954/08/31

البكباشى حسين الشافعى

 

وزير الحربية

من 1954/04/17 إلى 1954/08/31

اللواء محمد عبدالحكيم عامر

 

وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

من 1954/08/31 إلى 1956/09/29

المشير محمد عبدالحكيم عامر

 

نائب رئيس الجمهورية ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

من 1956/09/29 إلى 1962/09/29

المهندس عبدالوهاب البشرى

 

وزير الحربية

من 1962/09/29 إلى 1966/09/10

المشير محمد عبدالحكيم عامر

 

نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة

من 1962/09/29 إلى 1966/09/10

السيد شمس الدين بدران

 

وزير الحربية

من 1966/09/10 إلى 1967/06/10

المهندس عبدالوهاب البشرى

 

وزير الحربية (مؤقت)

من 1967/06/19 إلى 1967/07/22

السيد أمين حامد هويدى

 

وزير الحربية

من 1967/07/22 إلى 1968/02/24

الفريق أول محمد فوزى

 

وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

من 1968/02/24 إلى 1971/05/14

الفريق أول محمد أحمد صادق

 

وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

من 1971/05/14 إلى 1972/10/26

الفريق أول أحمد إسماعيل على

 

وزير الحربية

من 1972/10/26 إلى 1974/12/28

الفريق أول محمد عبدالغنى الجمسى

 

وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

من 1974/12/28 إلى 1978/10/04

الفريق أول كمال حسن على

 

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة

من 1978/10/04 إلى 1980/05/13

الفريق أحمد بدوى سيد أحمد

 

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة

من 1980/05/14 إلى 1981/03/03

المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة

 

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة

من 1981/03/04 إلى 1989/04/15

الفريق يوسف صبرى أبو طالب

 

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة

من 1989/04/15 إلى 1991/05/20

المشير محمد حسين طنطاوى

 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

من 1991/05/20 إلى 2012/08/12

المشير عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى

 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

من 2012/08/12 إلى 2014/03/26

الفريق أول صدقى صبحى

ال

قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

من 2014/03/27 إلى 2018/06/14

   
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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