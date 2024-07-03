نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اللواء أركان حرب محمد نجيب
القائد العام للقوات المسلحة
من 1952/07/24 إلى 1952/09/06
عبداللطيف البغدادى
وزير الحربية
من 1953/07/08 إلى 1954/04/07
اللواء محمد عبدالحكيم عامر
القائد العام للقوات المسلحة
من 1954/04/07 إلى 1954/08/31
البكباشى حسين الشافعى
وزير الحربية
من 1954/04/17 إلى 1954/08/31
اللواء محمد عبدالحكيم عامر
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة
من 1954/08/31 إلى 1956/09/29
المشير محمد عبدالحكيم عامر
نائب رئيس الجمهورية ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة
من 1956/09/29 إلى 1962/09/29
المهندس عبدالوهاب البشرى
وزير الحربية
من 1962/09/29 إلى 1966/09/10
المشير محمد عبدالحكيم عامر
نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة
من 1962/09/29 إلى 1966/09/10
السيد شمس الدين بدران
وزير الحربية
من 1966/09/10 إلى 1967/06/10
المهندس عبدالوهاب البشرى
وزير الحربية (مؤقت)
من 1967/06/19 إلى 1967/07/22
السيد أمين حامد هويدى
وزير الحربية
من 1967/07/22 إلى 1968/02/24
الفريق أول محمد فوزى
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة
من 1968/02/24 إلى 1971/05/14
الفريق أول محمد أحمد صادق
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة
من 1971/05/14 إلى 1972/10/26
الفريق أول أحمد إسماعيل على
وزير الحربية
من 1972/10/26 إلى 1974/12/28
الفريق أول محمد عبدالغنى الجمسى
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة
من 1974/12/28 إلى 1978/10/04
الفريق أول كمال حسن على
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة
من 1978/10/04 إلى 1980/05/13
الفريق أحمد بدوى سيد أحمد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة
من 1980/05/14 إلى 1981/03/03
المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة
من 1981/03/04 إلى 1989/04/15
الفريق يوسف صبرى أبو طالب
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة
من 1989/04/15 إلى 1991/05/20
المشير محمد حسين طنطاوى
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
من 1991/05/20 إلى 2012/08/12
المشير عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
من 2012/08/12 إلى 2014/03/26
الفريق أول صدقى صبحى
ال
قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
من 2014/03/27 إلى 2018/06/14