نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اللواء أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة من 1952/07/24 إلى 1952/09/06 عبداللطيف البغدادى وزير الحربية من 1953/07/08 إلى 1954/04/07 اللواء محمد عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة من 1954/04/07 إلى 1954/08/31 البكباشى حسين الشافعى وزير الحربية من 1954/04/17 إلى 1954/08/31 اللواء محمد عبدالحكيم عامر وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة من 1954/08/31 إلى 1956/09/29 المشير محمد عبدالحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة من 1956/09/29 إلى 1962/09/29 المهندس عبدالوهاب البشرى وزير الحربية من 1962/09/29 إلى 1966/09/10 المشير محمد عبدالحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة من 1962/09/29 إلى 1966/09/10 السيد شمس الدين بدران وزير الحربية من 1966/09/10 إلى 1967/06/10 المهندس عبدالوهاب البشرى وزير الحربية (مؤقت) من 1967/06/19 إلى 1967/07/22 السيد أمين حامد هويدى وزير الحربية من 1967/07/22 إلى 1968/02/24 الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة من 1968/02/24 إلى 1971/05/14 الفريق أول محمد أحمد صادق وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة من 1971/05/14 إلى 1972/10/26 الفريق أول أحمد إسماعيل على وزير الحربية من 1972/10/26 إلى 1974/12/28 الفريق أول محمد عبدالغنى الجمسى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة من 1974/12/28 إلى 1978/10/04 الفريق أول كمال حسن على وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة من 1978/10/04 إلى 1980/05/13 الفريق أحمد بدوى سيد أحمد وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة من 1980/05/14 إلى 1981/03/03 المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة من 1981/03/04 إلى 1989/04/15 الفريق يوسف صبرى أبو طالب وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة من 1989/04/15 إلى 1991/05/20 المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى من 1991/05/20 إلى 2012/08/12 المشير عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى من 2012/08/12 إلى 2014/03/26 الفريق أول صدقى صبحى ال قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى من 2014/03/27 إلى 2018/06/14