نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة النهائية لحركة المحافظين الجدد لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المصادر المطلعة عن القائمة النهائية لحركة المحافظين الجديدة لعام 2024، والتي شملت تعيين عدد من المحافظين الجدد، بالإضافة إلى الإبقاء على عدد قليل من المحافظين القدامى.

اعتمدت هذه التغييرات اليوم الأربعاء، وجاءت بهدف تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية في مختلف المحافظات.

المحافظون القدامى الذين تم الإبقاء عليهم

1. الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الفيوم

2. الدكتور محمد هاني - محافظ بني سويف

3. إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية

4. اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح

5. اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد

6. اللواء عمرو محمد حفني - محافظ البحر الأحمر

حركة المحافظين الجدد

المحافظين الجدد

1. الفريق أحمد خالد حسن سعيد - محافظ الإسكندرية

2. إبراهيم صابر خليل - محافظ القاهرة

3. عادل سعيد إبراهيم النجار - محافظ الجيزة

4. أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظ القليوبية

5. أحمد عبد الله الأنصاري - محافظ الفيوم

6. جاكلين عازر عبد الحليم - محافظ البحيرة

7. محمد هاني جمال الدين غنيم - محافظ بني سويف

8. اللواء عماد أحمد محمود كدواني - محافظ المنيا

9. اللواء هشام أحمد أبو النصر - محافظ أسيوط

10. اللواء عبد الفتاح نور الدين سراج - محافظ سوهاج

11. خالد محمود عبد الحليم عبد العال - محافظ قنا

12. اللواء طارق مرزوق عبد المغني - محافظ الدقهلية

13. أيمن محمد رشاد الشهابي - محافظ دمياط

14. اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي - محافظ كفر الشيخ

15. إبراهيم شهاوي أبو ليمون - محافظ المنوفية

16. حازم محمد حسن الأشموني - محافظ الشرقية

17. اللواء خالد مبارك حسين بكري - محافظ جنوب سيناء

18. اللواء خالد شعيب محمود حسين - محافظ مطروح

19. اللواء محمد سلمان الزملوط - محافظ الوادي الجديد

20. اللواء عمرو محمد حنفي - محافظ البحر الأحمر

21. اللواء خالد مجاور محمد - محافظ شمال سيناء

22. اللواء إسماعيل محمد كمال - محافظ أسوان

23. اللواء محب حبشي خليل - محافظ بورسعيد

24. اللواء أكرم محمد جلال - محافظ الإسماعيلية

25. اللواء طارق حامد الشاذلي - محافظ السويس

26. اللواء أشرف مجدي إبراهيم الجندي - محافظ الغربية

27. المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة - محافظ الأقصر

تأتي هذه الحركة الجديدة ضمن جهود الحكومة لتحديث وتطوير الإدارة المحلية، وتحقيق الأهداف التنموية على مستوى المحافظات. تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد.