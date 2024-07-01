وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: نستهدف تسجيل 300 ألف عائلة غزية لتقديم المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 02:30 مساءً - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: سجلنا 120 ألف عائلة من غزة ونستهدف تسجيل ما يصل إلى 300 ألف عائلة غزية لتقديم المساعدات لهم.

وأضافت خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": حتى الآن ما يدخل إلى قطاع غزة هو قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة لسكان القطاع.

وتابعت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: قطاع غزة يشهد حاليا مجاعة وخاصة بين النساء والأطفال.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.