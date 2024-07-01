الأوقاف: افتتاح 16 مسجد فى بداية العام المالى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 02:30 مساءً - قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله "مبنى و معنى"، تستقبل الأوقاف العام المالي الجديد 2024- 2025 بافتتاح (16) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 5 يوليو الجارى، ليصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 5 يوليو 12097 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و710 مليون جنيه.

وتشمل الافتتاحات، بمديرية أوقاف السويس، مسجد الرحمن – عزبة هجرس – كبريت – حي الجناين، وبمديرية أوقاف أسيوط، مسجد أولاد عبد العظيم – الغنايم بحري - الغنايم، وبمديرية أوقاف الفيوم، مسجد العتيق – قرية الجراي– الغرق - مركز إطسا، وفى مديرية أوقاف البحيرة، مسجد فجر الإسلام – قرية الحمراء – مركز وادي النطرون، مسجد جمعة الهنداوي – قرية المسين – مركز الدلنجات، مسجد سلطان – قرية سيدي عقبة – مركز المحمودية، مسجد القلعة – قرية الملقة – مركز كفر الدوار.

وفى مديرية أوقاف كفر الشيخ، مسجد عزبة عبده – أريمون – كفر الشيخ، وفى مديرية أوقاف المنيا مسجد القرايشة الجديدة – القرايشة – منشأة الدهب - المنيا، مسجد الأحمدي – قرية دهمرو – مركز مغاغة، مسجد الرحمن – عزبة الفداء- قرية برمشا – مركز العدوة، وفى مديرية أوقاف الدقهلية، مسجد عبد الله بن مسعود – كفر علام – منية النصر، مسجد محمد عبد الوهاب – عزبة البنك – منشأة عبد الرحمن - دكرنس، مسجد الشيخ – عزبة التل المحمودية - دكرنس، وفى مديرية أوقاف الشرقية، مسجد صالح بدر – العزازي - أبو حماد، مسجد الشيخ حربي – الهوابر - ديرب نجم