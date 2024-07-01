الصحفيين العرب يشكر حكومة مصر لتخصيص مقر جديد للاتحاد تنفيذا لتوجيهات رئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 02:30 مساءً - وجهت الأمانة العامة للاتحاد الصحفيين العرب شكرها وامتنانها لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تخصيص مقر جديد للاتحاد العام للصحافيين العرب بالقاهرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تجري حاليا إجراءات نقل الملكية الكاملة لهذا المقر .

التأمت بالعاصمة العراقية بغداد بدعوة من نقابة الصحافيين العراقيين يومي 29 و 30 يونيو 2024، اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب بمقر نقابة الصحافيين العراقيين برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد، وحضور أعضاء الأمانة العامة.

شارك في اجتماعات الأمانة العامة، رئيس لجنة الحريات ومستشار الاتحاد، والأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، وتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا تنظيمية و أخرى سياسية ومهنية .

وعبر الحاضرون في بداية الأعمال عن شكرهم وامتنانهم لنقابة الصحافيين العراقيين على كرم الضيافة و حسن الاستقبال، و عن تقديرهم الكبير لدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي و للحكومة العراقية، معبرين عن تقديرهم لقرار رئيس مجلس الوزراء العراقي بالموافقة على تخصيص منطقة سكنية لفائدة الصحافيين العراقيين، وأيضا اعتزازهم الكبير بمشاركة زملائهم الصحافيين والصحافيات العراقيين احتفالات عيد الصحافة العراقية التي تخلد للذكرى 155 سنة لصدور أول صحيفة عراقية، وهي مناسبة للتذكير بالأدوار الكبرى و العظيمة التي ساهم بها الإعلام العراقي طوال تاريخ هذا البلد العظيم الذي يشهد له الجميع بريادته الكبرى في العديد من المجالات السياسية و الثقافية و العلمية ، و عبر الحاضرون عن قناعتهم الأكيدة بأن الإعلام العراقي سيواصل مسار العطاء بكل المهنية المشهود له ، بها بما يضمن مساهمته الفعالة و الإيجابية في تكريس وحدة و قوة العراق و سعي شعبه الأبي نحو مزيد من التطور و التقدم .