نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مدحت صالح يحيي أحدث حفلاته الغنائية بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، اليوم السبت الموافق 29 يونيو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال مدحت صالح

ويذكر أن النجم مدحت صالح قدم تتر مسلسل "راجعين يا هوى" العام الماضى وهو بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أحدث أعمال مدحت صالح

وفي سياق آخر، طرح مدحت صالح، مؤخرًا أغنية شهم “ابن شهم”، وهي من كلمات وألحان خالد تاج، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

شهم ابن شهم

ياللي مالكوش في الشهامة سهم

بطولاتكوا احلام ووهم

صفر كبير تمامكم كلام

أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش

قادر بس مفترتش

أنتوا اتفه من الانتقام

أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت

في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال