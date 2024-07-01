نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تألقه بحضور ضخم فى أولى حفلات "ليالي مصر".. حماقى يروج لحفله القادم ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الميجا ستار محمد حماقي علي الترويج لحفله القادم الذي من المقرر ان يقوم بإحيائه مساء يوم الجمعه القادم 5 يوليو بمدينة بورسعيد.

ونشر حماقي على صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي صورة ببوستر الحفل وعلق عليها قائلا: أهل بورسعيد.. جاهزين؟؟.. وطالب منهم ان ينتظروه يوم الجمعه لحفل لا ينسى.

ويأتي حفل بورسعيد بعد النجاح الكبير الذي حققه حماقي وتألقه في إحياء اولى سلسلة حفلات" ليالي مصر" والذي أقيم باستاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة والذي شهد حضورا جماهيريا ضخما وتواجدا ملحوظ للالاف من أبناء الجاليات العربية من المقمين بمصر.

و أشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي".. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة إلى "أدرنالين " و"قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة إلى "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة".. وغيرها.

وكعادته حرص حماقي على تقديم أغنية "أم الدنيا" التي وصفها بأحب أغانيه إلى قلبه.

كما حصد حماقي مؤخرا نجاحات غير مسبوقة خلال جولته الغنائية بأمريكا الشمالية قعقب تألقه وسط حضور كامل العدد وغير مسبوق فى حفلى تورينتو الكندية وفى لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أحيا حفليين متتالين أكثر إثارة وجماهيرية بولاية نيويورك الأكثر زحاما فى الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن.

و أشعل حماقى حفلى نيويورك وواشنطن بعدد كبير من أغانيه الشهيرة

حيث قام برفع العلم المصري فى حفله بالعاصمة الأمريكية اشنطن المدينة الأكثر تأثيرا في السياسة العالمية كونها تضم مقر البيت الأبيض ومقرات السلطات التشريعية والوزارات والبعثات الدبلوماسية، وهي المقر الرئيسي لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.



واختتم حماقى جولته الغنائية فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية بحفل مدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

كما شهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرا اضخم حفلات موسم الرياض على مسرح ابو بكر سالم بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.



كما حقق نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقى ل عمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من آجواء الإثارة.