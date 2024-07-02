نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة هولندا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم؛ إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب رومانيا، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في دور الستة عشر.

أهداف مباراة هولندا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا

سجل كودي جاكبو مهاجم المنتخب الهولندي، هدف التقدم الأول في شباك رومانيا، عند الدقيقة 20 من الشوط الأول.

ثم أحرز في الدقيقة 83 من زمن الشوط الثاني، اللاعب دونيل مالين الهدف الثاني لمنتخب هواندا، بعد تمريرة مميزة من زميله كودي جاكبو.

وأضاف مالين نجم منتخب هولندا، الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.