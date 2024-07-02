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عاجل - التشكيل الوزاري 2024.. مصادر: إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام

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أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الوزاري 2024.. مصادر: إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام.. أكدت مصادر حكومية، إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية سيصدر بعد تسلم ترشيحات النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الأعلي للجامعات.

أسماء المحافظين الجدد 2024

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن حركة المحافظين ضمن التشكيل الوزاري 2024 سيشمل تغيير من 16 لـ23 محافظًا وتعد أكبر حركة محافظين في تاريخ مصر، وجاءت بعض الأسماء حتى الآن وفقًا لما يلي:

أسماء المحافظين الجدد ضمن التشكيل الوزاري 2024

اللواء أشرف الجندي

 محافظ الإسكندرية

اللواء طارق مرزوق

محافظ الدقهلية

اللواء محب حبشي

محافظ بورسعيد

اللواء هشام أبو النصر

محافظ أسيوط

السيد أيمن

محافظ القليوبية

جاكلين عازر

محافظ البحيرة

 وأوضحت المصادر أن حركة المحافظين ستشمل عدد من المحافظات الأخرى بينهم: "القاهرة - شمال سيناء - الغربية - كفر الشيخ - الإسماعيلية - السويس - الجيزة - دمياط - المنيا - الفيوم - قنا - الأقصر".

التشكيل الوزاري 2024.. كشفت مصادر مطلعة، عن تولي اللواء طارق مرزوق منصب محافظ الدقهلية، وتعيين اللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد، في حركة المحافظات الجديدة.

"دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)

التشكيل الوزاري.. وتؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

‎أسماء وزراء حكومة مدبولي كاملة.. وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024

اسم الوزير

الوزارة

مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الفريق كامل الوزير

وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء

الفريق أول محمد زكي

وزير الدفاع

اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

خالد عبدالغفار

وزير الصحة والسكان

أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

هاني سويلم

وزير الري والموارد المائية

مايا مرسي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أسامة الأزهري

وزير الأوقاف

أحمد كوجك

وزير المالية

محمود فوزي

وزير الشؤون النيابية

شريف فاروق

وزير التموين

بدر عبدالعاطي

وزير الخارجية

سامح الحنفي

وزير الطيران

عدنان الفنجري

وزير العدل

شريف الشربيني

وزير الإسكان

حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

عبدالمجيد صقر

وزير التنمية المحلية

كريم بدوي

وزير البترول

محمد عبد اللطيف

وزير التربية والتعليم

محمد جبران

وزير العمل

أحمد هنو

وزير الثقافة

الحكومة الجديدة 2024

وزراء حكومة "مدبولي".. وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر، عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة، مؤكدة أن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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