نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا تقسو على رومانيا بثلاثية نظيفة وتتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب هولندا الأول لكرة القدم، في التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، وذلك بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الروماني منذ قليل، بثلاثية نظيفة.

وانطلقت أحداث مباراة منتخب هولندا مع نظيره رومانيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد أليانز أرينا.

أحداث مباراة هولندا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا

وفي الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، نجح كودي جاكبو مهاجم المنتخب الهولندي، في تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب الروماني، عند الدقيقة 20.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب هولندا ضد رومانيا، بتقدم المنتخب الهولندي بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، سدد فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب الهولندي كرة قوية، عند الدقيقة 58 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وسجل كودي جاكبو هدف ثان لصالح منتخب هولندا؛ في الدقيقة 64 من أحداث الشوط الثاني؛ ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني، أضاف اللاعب دونيل مالين الهدف الثاني لصالح المنتخب الهولندي، بعد أسيست رائع من زميله كودي جاكبو.

وسجل نفس اللاعب، الهدف الثالث لمنتخب هولندا والثاني له، وذلك عند الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.