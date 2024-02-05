زيجات في حياة فاروق الفيشاوي.. أبرزهم سمية الألفي وسهير رمزي

القاهرة - محمد ابراهيم - تزوج الفنان فاروق الفيشاوي من الفنانة سمية الألفي ورزقا باثنين هما أحمد وعمر، استمر زواجهما لمدة 16 عامًا من 1974 حتى 1990. بعدالانفصال عن الألفي، تزوج من الفنانة سهير رمزي في عام 1990، واستمر زواجهما لمدة خمس سنوات. آخر زيجاته كانت مع فتاة تُدعىنوران منصور خارج الوسط الفني، ولكن انفصل عنها في عام 1998.

في يوم 5 فبراير عام 1952، رأى النور الفنان فاروق الفيشاوي في إحدى قرى سرس الليان بمحافظة المنوفية. نشأ في أسرة ميسورةالحال، حيث فقد والده وهو طفل صغير، وتولى شقيقه الأكبر مسؤولية تربيته.

بدأ فاروق دراسته في كلية الطب وانتقل بعد ذلك إلى كلية الآداب. وبفعل شغفه الكبير بالتمثيل، قرر ترك دراسته في السنة الثالثة والانضمامإلى المعهد العالي للفنون المسرحية. نجح في التخرج في زمن كانت الساحة الفنية تعج بالنجوم، حيث بذل جهدًا كبيرًا لإثبات وجوده وموهبتهبينهم. تميزت أدواره بالتنوع بين الشر والخير، مما جعله يبرز وسط هؤلاء النجوم.

أزمة ادمان فاروق الفيشاوي للهيروين

في نهاية الثمانينيات، تعرض الفنان فاروق الفيشاوي لأزمة إدمان الهيروين، وأفصح عن تفاصيل رحلته مع الإدمان في مقابلة صحفية لمجلةأكتوبر عام 1987. قدم نموذجًا للتحدث بصراحة عن تجربته، حيث شارك تفاصيل حياته وكيف قدمت زوجته حينها، الفنانة سمية الألفي،دورًا كبيرًا في مساعدته على التغلب على هذا المرض المزمن.

كانت إقراراته ليست مجرد تباهٍ، بل كانت رغبة منه في تقديم تجربته كعبرة وعظة للشباب المصري لتوعيتهم بخطورة الإدمان وأثره الضار.



تعرضت عائلة الفنان فاروق الفيشاوي لأزمة حول إثبات نسب ابنه أحمد لابنته من هند الحناوي. تحوّلت القضية إلى قضية رأي عام، وانتهتبثبوت نسب البنت إلى أبيها، أحمد الفيشاوي.



وفاة فاروق الفيشاوي متأثرًا بالسرطان

في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أعلن الفنان فاروق الفيشاوي بشكل مفاجئ عن إصابته بمرض سرطان الكبد، حيث صرح: "أخبرنيطبيبي المعالج بإصابتي بمرض السرطان، وسأتعامل معه على أنه صداع وسأنتصر عليه". قام بقول هذا بابتسامة وضحكة، مواصلًا تفاعلهالمألوف مع جمهوره، كما اعتاد على القيام به.





الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تحدث عن مرضه بروح رفيعة وقلب رحب، معبرًا عن استعداده لمواجهة السرطان بكبرياء وقوة. أكد أنه لنينكسر أمام المرض، ووجه رسالة قوية بأن السرطان مجرد مرض يمكن مواجهته. تلقى تعاطفًا كبيرًا من الجمهور، ورغم المواجهة الشجاعةوالكبرياء، إلا أن السرطان أسفر عن رحيل فاروق الفيشاوي عن عالمنا عن عمر ناهز 67 عامًا، متركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.