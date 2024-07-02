نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الزمالك يوافق على انضمام "زيزو" للمنتخب الأولمبى (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مسئول بنادى الزمالك إنه تمت الموافقة على انضمام أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول، لصفوف المنتخب الأولمبى من أجل المشاركة فى أولمبياد باريس وذلك من أجل إعلاءً إسم مصر في المحفل العالمي.

وأضاف المصدر فى تصريحاته للفجر، إن الفارس الأبيض يضع مصلحة المنتخبات فوق المصلحة الشخصية، مشيرًا إلى إن المنتخب المصرى الأولمبي سيشارك على أمل تحقيق انجاز فى أولمبياد باريس، الأمر الذى دفع الزمالك للموافقة على انضمام زيزو للكتيبة المدرب البرازيلي "روجيرو ميكالي" التي تطير إلى باريس 13 يوليو المقبل.

معربا بإن الزمالك على مدار تاريخه لم يكون عقبة أمام مصلحة المنتخبات المصرية، ورغم إن غياب "زيزو" سيؤثر بشكل كبير على الفريق إلا إن الإدارة والجهاز الفنى واللاعب رحبوا بطلب المنتخب الأولمبى بضم اللاعب.



وكان اللاعب قد رحب في وقت سابق بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 وذلك بعدما تلقى اللاعب اتصالا من مسئولى المنتخب واتحاد الكرة وأبدى اللاعب موافقته.



ويرغب ميكالى فى الاستعانة بزيزو بعدما تعذر ضم كلا من "محمود تريزيجيه وعمر مرموش" للفريق وذلك بسبب رفض نادييهما طرابزون التركى وفرانكفورت الألمانى.