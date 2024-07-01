رنا سماحة تروج عن برومو أغنيتها الجديدة عاملة عبيطة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حققت الفنانة رنا سماحة انتشارًا واسعًا لبرومو أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم "عاملة عبيطة"،

ونشرت سماحة مقطع من برومو أغنيتها الجديدة،من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مما أثار حماس جمهورها في انتظار طرح الأغنية كاملة.

تعليقات الجمهور على منشور رنا سماحة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، لا متقوليش كده انتى زكية وذي القمر، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل عاملة عبيطة

كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبوطالب، توزيع winway.



آخر أعمال رنا سماحة

والجدير بالذكر آخر أعمال رنا سماحة مسرحية العيال فهمت، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أبطال مسرحية العيال فهمت



ويخوض بطولة مسرحية العيال فهمت إلى جانب الفنانة رنا سماحة كلا من النجوم رامي الطومباري، عبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ورانيا النجار وتامر عبد المنعم،وهي مأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، وهو من إخراج شادي سرور.

أحداث مسرحية العيال فهمت



وتدور أحداث المسرحية حول كابتن طيار توفيت زوجته ولديه منها 8 أولاد ويعيش معه شخص أمين عليهم ويربيهم في غيابة خاصة وأنهم لديهم احتياجاتهم الكثيرة ومع الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص لا يستطيع تحمل مسؤولية تربية الأولاد ولا يستطيع احتوائهم معظم الأوقات ولا تلبية طلباتهم فيجعله يقوم بالأعمال المنزلية فقط ويأتي لأولاده مربية ومن هنا تبدأ الأحداث فهي مربية تفهم التربية جيدا وتأخذ الأولاد لمنطقة آمنة