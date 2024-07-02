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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مصدر حكومي: الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:08 مساءً - قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز اليوم, إنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.
وأكد المصدر، أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.
أضاف، أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.
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