نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يستغنى عن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فسخ نادي اتحاد جدة تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعدما تولى تدريب الفريق خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو لكن الفريق بدأ في التراجع الشديد في النتائج.

وأعلن اليوم الثلاثاء، النادي السعودي إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع جاياردو مدرب الفريق.

وقد كشف لؤي ناظر رئيس نادي اتحاد جدة الجديد، من قبل وأوضح نيته اتجاه إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق، مؤكدا على قراره.



ووضع نادي اتحاد جدة المدرب ستيفانو بيولي ضمن اهتماماته، وضمه لقائمة المرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل، وفقا لفابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

